Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о защите прав трудящихся в ЕАЭС

Астана, , 10:22 — REGNUM Сенат парламента Казахстана принял законопроект, ратифицирующий соглашение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о порядке расследования несчастных случаев при выполнении трудовой деятельности, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ».

Проект документа согласует социальную политику стран ЕАЭС в части расширения сотрудничества в области безопасности и охраны труда. Соглашение регулирует вопросы прозрачности и доступности информации при несчастных случаях с гражданами одного государства ЕЭАС при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС.

Напомним, Мажилис парламента Казахстана одобрил вышеуказанный проект 28 июня 2018 года. Согласно документу, упрощается процедура компенсации вреда за несчастный случай на производстве в странах ЕАЭС.