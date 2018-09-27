Четверг, 27 Сентября 2018 года
12:24:48 МСК

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о защите прав трудящихся в ЕАЭС

Политика

Соглашение регулирует вопросы прозрачности и доступности информации при несчастных случаях

Астана, 27 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  Сенат парламента Казахстана принял законопроект, ратифицирующий соглашение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о порядке расследования несчастных случаев при выполнении трудовой деятельности, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ».

Проект документа согласует социальную политику стран ЕАЭС в части расширения сотрудничества в области безопасности и охраны труда. Соглашение регулирует вопросы прозрачности и доступности информации при несчастных случаях с гражданами одного государства ЕЭАС при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС.

Напомним, Мажилис парламента Казахстана одобрил вышеуказанный проект 28 июня 2018 года. Согласно документу, упрощается процедура компенсации вреда за несчастный случай на производстве в странах ЕАЭС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить