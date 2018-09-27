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Король Саудовской Аравии: в нашем королевстве все равны

Политика

Поэтому все могут друг на друга жаловаться

Эр-Рияд, 27 сентября 2018, 10:20 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз аль-Сауд заявил, что в его королевстве все равны, сообщает 27 сентября Al Arabia,

«Все в королевстве равны, нет пристрастия ни к кому-либо. В некоторых странах определенные группы людей получают иммунитет, у нас же каждый может пожаловаться на другого», — отметил король.

Напомним, королевство Саудовская Аравия, несмотря на попытки либеральных реформ, до сих пор остается крайне консервативным религиозным государством. За критику королевской семьи или государственного устройства здесь не редко сажают в тюрьму правозащитников.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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