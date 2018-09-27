Эрдоган: Статус постоянного члена Совбеза ООН нужно упразднить

Анкара, , 10:09 — REGNUM Страны, не входящие в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, должны дать отпор попыткам крупных держав продолжать пользоваться слабостью организации и добиться ее реформирования, в том числе отказаться от постоянных членов Совбеза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для американского издания The Foreign Policy.

Как указывает президент Турции, тот факт, что основной темой нынешней встречи мировых лидеров является необходимость продемонстрировать релевантность ООН для людей, говорит о многом. В этом заключены настоящие проблемы, стоящие перед организацией, а именно неспособность, несмотря на упорную работу сотрудников большого числа агентств ООН, организации справиться с беспрецедентным кризисом доверия.

Основная причина нынешних проблем ООН заключает в том, что Совет Безопасности ООН не смог выполнять взятого на себя обещания продвигать мир и безопасность по всему миру.

«От Боснии и Руанды до Сирии, Йемена и Палестины, ключевой орган ООН не смог ни предотвратить зверства, ни привлечь виновных в них к ответственности за бесчеловечные преступления», — указывает турецкий лидер, отмечая, что на глазах у ООН против мирного населения применялось как обычное, так и запрещенное оружие.

«Организация Объединенных Наций также подвела миллионы детей, которые страдают от крайней бедности и недоедания, а также оказалась неспособной, как слишком хорошо известно Турции, принять необходимые меры для облегчения страдания беженцев», — продолжает Эрдоган.

Список можно продолжать, но очевидно, подчеркивает он, что у ООН, которая должна быть «бьющимся сердцем» человечества, «нет пульса». В связи с этим существует два лагеря, которые по-разному видят то, что нужно делать. С одной стороны, такие страны, как Турция и Германия, которые бы хотели осуществить реформу ООН для исправления недостатков организации. С другой — такие страны, как США, которые предпочитают пользоваться слабостью ООН для подрыва либерального международного порядка.

«Например, недавнее решение президента США Дональда Трампа выйти из Совета ООН по правам человека, из ЮНЕСКО — агентства по сотрудничеству в области образования, науки и культуры, — а также сократить финансирование UNRWA — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ», — указывает лидер Турции.

Выступая же 25 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп назвал свою позицию «политикой принципиального реализма». На фоне этого в ситуации, когда крайне необходимо глобальное лидерство, очень важно усовершенствовать ООН, а не уничтожать ее.

«Если великие державы окажутся неготовыми взять на себя ответственность, если горстка стран, снимающих сливки с существующей международной системы, не пожелают стремиться к реформе, и если ряд основоположников ООН, в том числе США, будут продолжать вредить многосторонности, идя на односторонние шаги, настанет момент пересмотреть глобальное лидерство», — выразил уверенность Эрдоган, указывая на то, что в таком случае другие страны должны делать то, что необходимо.

И одним из членов этой группы является Турция, которая на протяжении двух десятилетий стремилась обратить внимание международного сообщества на игнорируемые вопросы. В 2013 году Анкара начала кампанию, целью которой был подчеркнить, что «мир не ограничивается пятью» — постоянными членами Совета Безопасности ООН. Тогда Турция предупреждала, что ООН переживает серьезный кризис доверия, и призывала все стороны принять меры для демократизации организации.

«Я продолжу призывать сообщество стран отменить статус постоянного члена в Совете Безопасности ООН, увеличить их число до 20 и принять новые правила, в рамках которых все страны получат возможность участвовать в работе этого комитета», — отмечает Эрдоган.

Турция не является ни военной, ни экономической сверхдержавой, признает Эрдоган, обращая, тем не менее, внимание на то, что Анкара стала «глобальным лидером», поскольку подключилась к разрешению ситуаций в Ираке, Сирии и других странах. Он напомнил также, что в Турции находится четыре миллиона беженцев, в том числе 3,5 млн — сирийских. Другие члены международного сообщества должны внести свою лепту, но масштаб кризиса с беженцами показал невозможность решение насущных проблем без взаимодействия с организациями, такими как ООН.

«Если глобальные державы не захотят помогать, остальная часть международного сообщества должна взять дело в свои руки и запустить всеобъемлющий процесс реформирования ООН», — подчеркивает турецкий лидер.

«Тем не менее мы не считаем, что для построения новой релевантной международной системы, нам необходимо демонтировать нынешний порядок», — добавил Эрдоган, заявив, что Генеральная Ассамблее не должна быть только местом, в котором говорятся речи и высказывается недовольство, она должна стать фундаментом для новой системы ООН.

Напомним, Генеральная Ассамблея — одна из шести основных органов ООН. Только в ее рамках все государства-члены имеют равное представительство: одна страна, один голос.