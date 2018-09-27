Глава МИД Саудовской Аравии оценил договорённости РФ и Турции по Идлибу

Нью-Йорк, США, , 10:07 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что российско-турецкие договорённости по разрешению ситуации в сирийском Идлибе являются «превосходными». Об этом сообщает 27 сентября РИА Новости.

В разговоре с агентством министр иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнул, что считает «позитивным» развитие событий в указанном регионе и рассчитывает на то, что конфликт на сирийской территории можно будет уладить мирным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в Нью-Йорке обсудили ситуацию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Главы дипломатических ведомств дали высокую оценку достигнутым в Сочи договоренностям по стабилизации обстановки в регионе.

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