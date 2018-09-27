Пентагон объяснил, почему Идлиб стал «гнездом террористов»

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Ответственность за то, что сирийская провинция Идлиб стала «осиным гнездом» многочисленных террористических организаций, несут Россия и Сирия. Об этом сообщил помощник министра обороны США Роберт Карем на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по вооруженным силам.

По его словам, Москва и Дамаск, которые стремятся восстановить контроль над территорией Сирии, вытесняли боевиков в Идлиб из других провинций страны.

Карем добавил, что из-за действий РФ и Сирии фактически Идлиб превратился в «свалку» для террористов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон ждет от России «хирургически точных» действий в Идлибе.

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