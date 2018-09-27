СМИ сообщили об увольнении новосибирского министра здравоохранения

Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 сентября, уволил Олега Иванинского с поста главы министерства здравоохранения, сообщает «НГС», отмечая, что информацию подтвердили осведомлённые источники в медицинском сообществе региона.

Также подчёркивается, что новым министром здравоохранения станет главный врач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в правительстве области эту информацию пока не комментируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM уже на протяжении нескольких лет жители Новосибирской области не перестают критиковать работу регионального министерства здравоохранения. Нехватка вакцин, инсулиновый коллапс, скандалы в отделениях с отказниками, плесень на стенах палат в инфекционной больнице, долгое ожидание прибытия машин скорой медицинской помощи, огромные очереди и невозможность записаться и попасть к врачам — это лишь малый перечень претензий, высказанных новосибирцами.

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Не раз жители региона требовали отправить министра здравоохранения Иванинского в отставку.

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