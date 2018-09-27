Ракету воздушного базирования «Астра» испытали в Индии

Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM Индийские военные успешно испытали класса воздух-воздух «Астра» собственной разработки. Об этом сообщает 27 сентября агентство «Синьхуа».

Пуск состоялся у побережья восточного штата Одиша. Ракета была выпущена с истребителя Су-30 и с большой точностью поразила воздушную маневрирующую цель.

В индийском оборонном ведомстве пояснили, что ракету готовят к постановке на вооружение военно-воздушных сил. Цель испытаний достигнута.

Первую индийскую ракету «воздух-воздух» разработали специалисты Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). «Астра» имеет инерциальную систему управления и наведения и способна поражать цели на расстоянии от 20 до 80 км.

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