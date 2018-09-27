Четверг, 27 Сентября 2018 года
10:38:25 МСК

Ракету воздушного базирования «Астра» испытали в Индии

Политика

«Астра» способна поражать цели на расстоянии от 20 до 80 км

Нью-Дели, 27 сентября 2018, 10:07 — REGNUM  Индийские военные успешно испытали класса воздух-воздух «Астра» собственной разработки. Об этом сообщает 27 сентября агентство «Синьхуа».

Пуск состоялся у побережья восточного штата Одиша. Ракета была выпущена с истребителя Су-30 и с большой точностью поразила воздушную маневрирующую цель.

В индийском оборонном ведомстве пояснили, что ракету готовят к постановке на вооружение военно-воздушных сил. Цель испытаний достигнута.

Первую индийскую ракету «воздух-воздух» разработали специалисты Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). «Астра» имеет инерциальную систему управления и наведения и способна поражать цели на расстоянии от 20 до 80 км.

Читайте также:

Дроны будут доставлять медикаменты в сельские районы Индии

Индийские истребители Tejas теперь могут дозаправляться в воздухе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить