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Турция и Австрия готовы улучшить свои отношения

Политика

Президент и глава МИД Австрии побеседовали с президентом Турции в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 10:01 — REGNUM  Австрия и Турция высказались в пользу улучшения взаимоотношений, достаточно напряженных в последние месяцы, пишет газета Kronen Zeitung.

26 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Австрии Александром ван дер Белленом и главой внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль в Нью-Йорке, где проходит 73-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ван дер Беллен подчеркнул важность диалога с Турцией, «с этим не всегда простым партнёром», особенно с экономической точки зрения.

Австрия подняла вопрос несоблюдения прав человека в Турции и арестов оппозиционных журналистов, в то же время напомнив, что осуждает попытку государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Вена также недовольна турецким вето, которое препятствует участию австрийских солдат в программе НАТО «Партнерство во имя мира».

Ван дер Беллен поблагодарил Турцию за принятие 3,5 млн сирийских беженцев, а также за возможность продолжения археологических раскопок в Эфесе под руководством австрийских ученых.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета Австрия объявила о закрытии нескольких турецких мечетей в Вене и высылке ряда имамов с семьями из страны, подозревая их в пропаганде радикальных идей. Также Австрия неоднократно высказывалась за прекращение диалога с Турцией по вопросу вступления в Европейский Союз.

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Внешняя политика Турции
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