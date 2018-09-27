Барзани: без нас не может быть принято ни одно важное решение в регионе

Эрбиль, Ирак, , 10:00 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани рассказ о высокой роли Эрбиля в политическом процессе региона, сообщает 27 сентября Kurdistan.ru.

По мнению Барзани, ни одно серьезное решение не может быть принято без учета мнения Иракского Курдистана. Однако премьер-министр не уточнил, на какое именно решение повлиял Эрбиль.

«Мы хотим, чтобы права Иракского Курдистана были в приоритете во время любых переговоров между Багдадом и Эрбилем», — резюмировал Барзани, выступая перед сторонниками Демократической партии Курдистана.

Напомним, 30 сентября в Иракском Курдистане пройдут парламентские выборы, фаворитом на которых выступает партия Барзани. Второй по значимости в регионе выступает Патриотический союз Курдистана.

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