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Лавров обменялся мнениями с главой МИД Союза Коморских островов

Политика

Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Лавров обменялся мнениями с главой МИД Союза Коморских островов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сегрей Лавров

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 09:56 — REGNUM  Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел, международного сотрудничества, по делам Франкофонии и коморской диаспоры за рубежом Союза Коморских Островов Мохамедом Эль-Амином Суэфом. Как сообщили ИА REGNUM в российском внешнедипломатическом ведомстве, переговоры состоялись 26 сентября в Нью-Йорке «на полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов традиционно дружественных российско-коморских отношений», — говорится в сообщении МИД РФ.

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Уточняется, что вопросы касались в том числе дальнейшего развития политического диалога, укрепления взаимодействия в ООН и на других международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке на 73-й Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров также встретился с Генсеком ООН Антониу Гуттерешем. Обсуждались вопросы деятельности ООН и международная повестка дня. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Украине.

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МИД России
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