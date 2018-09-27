Четверг, 27 Сентября 2018 года
10:35:38 МСК

Генпрокуратуру Украины заставили обратить внимание на преступления в суде

Политика

Верховный суд обратился в киевский суд с просьбой обязать ГПУ начать расследования преступления

Киев, 27 сентября 2018, 09:53 — REGNUM  Киевский суд обязал генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) начать расследование дел, о которых заявил Верховный суд Украины, сообщают 27 сентября «Украинские новости».

Согласно сообщению, Верховный суд ранее обращался в ГПУ с требованием возбудить уголовные дела по фактам незаконного перевода судей из Верховного суда в апелляционные суды, которые потом были ликвидированы. Также Верховный суд указал на факты подделки бланков суда, самовольного присвоения властных полномочий и злоупотребления властью отдельными должностными лицами Верховного суда и так далее.

Поскольку ГПУ отказалась начинать расследования, Верховный суд обратился в киевский суд.

Напомним, ранее киевский суд отказал неонацистам в переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект имени нацистского карателя Шухевича.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить