Генпрокуратуру Украины заставили обратить внимание на преступления в суде

Киев, , 09:53 — REGNUM Киевский суд обязал генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) начать расследование дел, о которых заявил Верховный суд Украины, сообщают 27 сентября «Украинские новости».

Согласно сообщению, Верховный суд ранее обращался в ГПУ с требованием возбудить уголовные дела по фактам незаконного перевода судей из Верховного суда в апелляционные суды, которые потом были ликвидированы. Также Верховный суд указал на факты подделки бланков суда, самовольного присвоения властных полномочий и злоупотребления властью отдельными должностными лицами Верховного суда и так далее.

Поскольку ГПУ отказалась начинать расследования, Верховный суд обратился в киевский суд.

Напомним, ранее киевский суд отказал неонацистам в переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект имени нацистского карателя Шухевича.