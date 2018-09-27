Мутко и «никакой» Омск: вице-премьера просят помочь, а не критиковать

Омск, , 09:50 — REGNUM Когда зампредседателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко летом 2018 года побывал в Омске, он очень высоко отозвался и о местном жилищном строительстве, и о действующем аэропорте, поэтому его недавнее заявление о «никаких» дорогах, транспорте и обшарпанном жилье слышать «удивительно и неожиданно». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политический обозреватель Василий Епанчинцев.

Напомним, вице-премьер Виталий Мутко, выступая 26 сентября в Совете Федерации в рамках «правительственного часа», заявил, что города необходимо обустраивать комплексно. В пример он привёл Омск, в котором побывал 1 августа 2018 года:

«Прилетел в Омск. Аэропорт в центре города, дороги никакие, транспорт никакой, жильё обшарпанное. Меня везут в микрорайон Авиаторов на окраине, 10 домов, и устраивают шоу».

Мутко также напомнил о Волгограде, где было создано всё необходимое к чемпионату мира по футболу — 2018, хозяйкой которого стала Россия.

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«Виталий Лентьевич (Мутко — прим. ИА REGNUM ), конечно, часто вспоминает опыт подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018, который состоялся в России. И не раз он ссылался на опыт Ростова, где аэропорт был вынесен за черту города. У нас в стране принято реализовывать большие инфраструктурные проекты под важные события. Но, к сожалению, в Омске чемпионата мира по футболу не было. Надеемся, что у нас в скором времени пройдут международные Дельфийские игры. Что касается воздушной гавани, которая расположена в центре Омска, перед Мутко этот вопрос журналисты и горожане поставили очень жёстко. Не так много городов, где аэропорт находится в центре города. В связи с этим омичей волнуют вопросы экологии, шума, безопасности. Самолёты садятся прямо в центре города, не дай бог что-то случится, будет трагедия, не избежать людских жертв. И этот вопрос прямо задавался Виталию Мутко», — подчеркнул Василий Епанчинцев.

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По его словам, зачастую подобные заявления свидетельствуют о том, что «федеральный центр забывает, что за Уралом что-то вообще происходит».

«Да, проблемы с дорогами в Омске есть, но они решаются в течение последних лет благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». И когда в октябре 2017 года в Омск приехал новый руководитель региона Александр Бурков, он привёз небывалые дотации от федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности, на сбалансирование бюджета — 15 миллиардов рублей. Это цифры, сопоставимые с годовым бюджетом Омска. У нас впервые за последние лет 20 получился бюджет развития. А Виталий Мутко был у нас недолго и не смог оценить все усилия, прилагаемые для улучшения жизни омичей. Горожане видят изменения, и об этом свидетельствуют результаты единого дня голосования (Александра Буркова 9 сентября 2018 года на губернаторских выборах поддержали более 80% избирателей — прим. ИА REGNUM ). Власти обещают, что в течение ближайших лет Омск станет комфортной территорией для проживания. Эта идея заложена в стратегию развития города до 2030 года», — рассуждает омский политобозреватель.

При этом Василий Епанчинцев отметил, что Омская область не может тягаться, например, с Тюменской областью, где более 70% дорог соответствуют нормативам:

«У нас таких менее половины. Но Тюменская область, как известно, переманивает наших инвесторов. Мы их здесь взращиваем, но пока не можем предложить такие преференции, как тюменцы. У нас небольшой бюджет региона, а бюджет города — и того меньше. Его даже принято сравнивать с бикини. Как не натягивай эту тряпочку, а всё не прикроешь. Мы, к сожалению, самый бедный миллионник России. Бюджетная обеспеченность у нас ниже, чем у Воронежа. А задач никто не снимал. Более того, федеральный центр ставит новые задачи, и Омская область умудряется их исполнять. И город Омск их исполняет. Я уже упомянул о федеральных дотациях на уровне 15 млрд. Губернатором поставлена задача получить такие же дотации и в 2019 году. По моей информации, минфин уже начал эту работу. Поверьте, если омичам давать деньги, они способны успешно развивать свой город. Потому что Омск за последние 15 лет недополучил очень многого и был забыт».

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Политобозреватель делает вывод, что только сейчас Омску удаётся вернуть внимание Москвы к себе. Например, в августе 2018 года в Омск приезжал президент РФ Владимир Путин — впервые с 2003 года.

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«А что касается Виталия Мутко, он известен своими крылатыми выражениями и мог упомянуть наш город в таком контексте для красного словца. Мы надеемся, что Мутко, как куратор строительной отрасли, найдёт когда-нибудь лучший повод упомянуть Омскую область. Например, регион хочет построить аэропорт за чертой города, но нам нужна поддержка федерального центра, в том числе не помешала бы поддержка со стороны Мутко», — резюмировал Василий Епанчинцев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виталий Мутко побывал в Омске 31 июля — 1 августа текущего года. В том числе он обсудил с местными властями перспективы развития аэропортового комплекса Омска. Тогда он заявил, что у него «нет ощущения, что есть острая необходимость в переносе аэропорта».

Омский аэропорт находится в центре города. Самолёты взлетают и садятся буквально над жилыми домами. Региональные власти подчёркивают, что это небезопасно и к тому же плохо влияет на экологию. Примерно в 30 км от столицы региона есть недостроенный аэропорт «Омск-Фёдоровка», который начали возводить в 1983 году. Однако строительство прекратилось по причине отсутствия финансовых средств. Проект нового аэропорта на базе «Омск-Фёдоровки» оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Регион рассчитывает на помощь федерального центра.

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Напомним также, 28 августа в Омске с рабочей поездкой побывал президент РФ Владимир Путин. На встрече с жителями Омска он подчеркнул, что город преображается. Также глава государства поддержал идею выноса аэропорта за черту города.

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