Мария Максакова вышла замуж без огласки

Киев, , 09:50 — REGNUM Новым мужем оперной певицы Марии Максаковой стал некий Далхат Халаев. Свадьба состоялась в Киеве 12 июля и не предавалась огласке, сообщает «Московский комсомолец».

После бракосочетания Максакова подарила супругу апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, однако Халаев вскоре продал недвижимость уроженцу Ингушетии, не поставив избранницу в известность. Максакова оспорила сделку в суде.

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Певица пояснила, что не знала о намерениях супруга относительно квартиры и не давала разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года Мария Максакова и ее муж, бывший депутат Госдумы РФ от «Единой России» Денис Вороненков, бежали из России на Украину. В России против Вороненкова возбудили уголовное дело о мошенничестве.

23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. Стрелявший в него Павел Паршов, уроженец Севастополя, был ранен охранником экс-депутата и скончался.

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