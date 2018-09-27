В Астане создадут центр Назарбаева по развитию межконфессионального диалога

Астана, , 09:49 — REGNUM Руководитель секретариата съезда мировых и традиционных религий в Астане Касым-Жомарт Токаев предложил создать центр Назарбаева по развитию межконфессионального, межцивилизационного диалога. Об этом 27 сентября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра общественного развития республики Дархана Калетаева.

По его словам, новый центр должен стать локомотивом развития съезда. Министр напомнил, что съезда мировых и традиционных религий пройдет в Астане шестой раз с 10 по 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан пригласил на съезд лидеров мировых и традиционных религий папу Римского Франциска. Однако папа отправил на форум своего представителя.

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