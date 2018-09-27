Хорошие руководители важнее, чем хорошие законы – опрос

Москва, , 09:39 — REGNUM 64% жителей России уверены, что хорошие руководители важнее, чем хорошие законы («хорошие руководители принимают хорошие законы», «при хорошем руководителе в стране порядок» «всё зависит от руководителя). 19% граждан убеждены, что больше важны хорошие законы («будет порядок и справедливость», «законы — основа государства). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Хорошими российские законы считают 53% опрошенных, 25% — плохими. Три четверти (74%) уверены, что соблюдать надо любой закон. 19% полагают, что плохие законы соблюдать не надо. 31% респондентов всегда соблюдают законы, 41% редко нарушают, 16% опрошенных нарушают из часто. Чаще всего люди соблюдают законы по привычке (39%), из-за страха наказания (26%), благодаря правильности законов (9%). По мнению 39% граждан, наказания за нарушение законов в России следует сделать жёстче.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 16 сентября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

Читайте также: Законы должны соблюдать все, вне зависимости от должности — Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться безусловного требования исполнения законов вне зависимости от той должности, которую занимают должностные лица.

Ранее на эту тему: Российские граждане не понимают языка, на котором пишутся законы