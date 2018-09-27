О непризнании оккупации Эстонии и людях со спецпотребностями: Радио REGNUM

Москва, 27 сентября 2018, 11:00 — REGNUM
- Ватикан поблагодарили за непризнание оккупации Эстонии;
- Порошенко усыпил главу МИД Украины;
- В Латвии считают, что публиковать архивы КГБ опасно;
- Макрон набирает политические очки за счёт Трампа;
- Появятся ли в России «люди со специальными потребностями».
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Читайте ранее в этом сюжете: В России меняются губернаторы и законы для пенсионеров: Радио REGNUM