Учения стран СНГ: почти сотня самолётов проводит тренировки по ПВО

Москва, , 09:32 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, был дан старт учениям по противовоздушной обороне под управлением ВКС России. Участие в них принимают порядка 100 самолётов семи стран — участниц СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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К тренировкам по противовоздушной обороне приступили самолёты Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолёты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Экипажам предстоит в том числе отработать действия дежурных сил ПВО по воздушным судам — нарушителям госграниц государств — участников СНГ, по угоняемым воздушным судам. Манёвры будут проводиться в воздушном пространстве семи стран.

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Всего в тренировке задействовано более 9 тыс. военнослужащих, добавили в российском военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года на территории СНГ ожидается целый ряд крупных военных мероприятий. Учения пройдут в Казахстане («Поиск-2018»), Таджикистане («Рубеж-2018») и России, где будут проведены манёвры «Воздушный мост» и «Нерушимое братство». Все мероприятия призваны показать мировому сообществу сплоченность стран-участников, их боевой потенциал и способность в короткие сроки создать в Центральной Азии объединенную группировку сил.

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