Главе Сунженского района Ингушетии нашли замену

Магас, , 09:23 — REGNUM В Ингушетии назначен новый глава Сунженского района. Место ушедшего в отставку Иссы Хашагульгова занял Магомет Дзейтов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

На должность исполняющего обязанности главы администрации его избрал 26 сентября на внеочередном заседании районный совет депутатов. Ранее Магомет Дзейтов занимал пост руководителя Сунженского лесопожарного центра.

О новом назначенце известно, что ему 62 года, он уроженец села Златополье Кокчетавской области Казахской ССР. Дзейтов получил высшее образование по специальности «бухгалтерский учет» в Чечено-Ингушском государственном университете.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Сунженского района Исса Хашагульгов ушел в отставку 25 сентября. Он написал о добровольном сложении полномочий на своей странице в Facebook, опровергнув связь своего ухода с событиями вокруг вопроса о переделе границы между Чечней и Ингушетией. По словам Хашацульгова, он планировал уйти со своего поста еще в начале августа, когда этот вопрос еще не получил такого широкого резонанса.