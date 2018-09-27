Япония введет упрощенный режим получения виз для российских тургрупп

Москва, , 09:16 — REGNUM Япония с 1 октября 2018 года вводит упрощенный режим получения виз для туристических групп, приезжающих из России по организованным турам, сообщает 27 сентября РИА Новости со ссылкой на японское внешнеполитического ведомство.

Отмечается, что это одноразовые визы на срок не более 30 дней для туристов, приезжающих по «пакетным турам», которые запланированы и набраны в Японии туристическими компаниями, ведущими деятельность в России.

«Планируется их введение с 1 октября», — говорится в сообщении.

Соответствующая информация была передана премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту России Владимиру Путину во время их встречи на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года Японию посетило более 4,5 миллиона российских туристов, это на 30% больше, чем в 2017 году, при этом для многих это уже не первая поездка. Самыми популярными городами являются Токио и Киото, третье место занимает остров Окинава.

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