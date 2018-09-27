Пользователи сети назвали костюм Порошенко «обносками» Трампа

Нью-Йорк, США, , 09:02 — REGNUM Пользователи сети отреагировали на фотографию президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко в одинаковых костюмах.

https://twitter.com/STsegolko/status/1044977430228848640

Снимок выложил пресс-секретарь украинского президента Станислав Цеголко на своей странице в Twitter.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнёров», — прокомментировал фото Цеголко.

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Некоторые пользователи сети отметили, что дресс-код двух лидеров «из одного гардероба».

«Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — написал один из пользователей.

«Охранник Трампа? Все улыбаются, а он на работе», — написал другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко ошибся дверью в здании ООН, ворвавшись в переговорную к главе МИД РФ Сергею Лаврову. При этом он не захотел объясниться с российскими СМИ, назвав их «лживыми».

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