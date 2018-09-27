Стала известна кандидатура на должность спикера парламента Ингушетии

Магас, , 08:59 — REGNUM Председателем парламента Ингушетии может стать Магамет Яндиев — руководитель администрации главы республики. Его кандидатуру для рассмотрения в Народном собрании выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия».

Голосование состоится уже сегодня, 27 сентября, на 41 сессии парламента республики. Согласно существующему закону спикер выбирается из числа депутатов законодательного органа путем тайного голосования в ходе заседания Народного собрания.

Стоит напомнить, что Магамет Яндиев — человек не новый в ингушском парламенте. Он занимал должность вице-спикера с 1994 по 1999 годы. С 2000 по 2003 годы работал референтом спикера Народного собрания республики, постоянным представителем парламента в Госдуме. Позже — до 2008 года — стоял во главе аппарата законодательного органа Ингушетии. Поработав после этого в администрации главы региона, вновь был назначен руководителем аппарата Народного собрания, откуда в сентябре 2017 года снова ушел в администрацию главы Ингушетии.

В повестке дня законодательного органа республики на сегодняшнее заседание не уточняется, есть ли у Яндиева соперники из числа кандидатов, выдвинутых другими партийными объединениями.

Напомним, 9 сентября вновь избранный глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил правительство в отставку. Новым главой правительства он назначил бывшего спикера парламента Зялимхана Евлоева.