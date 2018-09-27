Президент Франции отправился на Мартинику, тропический шторм тоже

Париж, , 09:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в четверг, 27 сентября, на Мартинику с четырехдневной поездкой по Антильским островам, несколько обеспокоенную тропическим штормом Кирка, сообщает Agence France-Presse.

Поездка закончится возвращением президента в Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, через год после разрушительного урагана Ирма.

Это станет четвертым визитом главы государства заморских территорий Франции.

Эммануэль Макрон должен был встретиться с народом Мартиники в четверг утром, 27 сентября, но ему пришлось отменить свою прогулку в центре города из-за тропического шторма Кирка (порывы ветра достигают 110 км/ч.).

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон должен решить проблему загрязнения и здравоохранения. По данным Агентства общественного здравоохранения Франции, «более 90% взрослого населения» в Гваделупе и Мартинике заражены хлордеконом.

Напомним, Эммануэль Макрон посетил Сен-Мартен через неделю после урагана Ирма, в результате которого в сентябре 2017 года погибли 11 человек.