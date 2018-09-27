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Бундесвер закупит американские самолеты Hercules C-130

Политика

Немецкий парламент согласился выделить для этой цели почти €970 млн

Берлин, 27 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  Более 50 лет назад бундесвер начал эксплуатировать военно-транспортные самолеты Transall. Теперь их заменят новыми Airbus A400M. Но Airbus требует качественных взлетно-посадочных полос, которые не всегда могут быть в районах боевых действий. Поэтому необходима альтернатива, передает немецкий телеканал N-TV.

Бундесвер получит шесть транспортных самолетов Hercules C-130 суммарной стоимостью почти €970 млн. Бундестаг дал зеленый свет для закупки самолетов американского производителя Lockheed Martin. Часть пакета — это запасные части, техническое обслуживание в первые три годы и начальная подготовка технического и авиационного персонала. C-130 будут размещаться во французском Эврё (Нормандия), где Франция уже эксплуатирует аналогичный тип самолетов.

Министерство обороны Германии оправдывает закупку Hercules тем, что они могут приземляться на небольших временных взлетно-посадочных полосах в малийском городе Кидаль. До сих пор бундесвер использует для этого старые самолеты Transall. Прекращение их использования планируется к 2021 году.

Первоначально предполагалось, что Transall будут полностью заменены самолетами Airbus A400M, но из-за некоторых проблем было получено только два десятка из 53 заказанных воздушных судов.

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Политическая жизнь Германии
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