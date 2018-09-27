Япония начала «ревизию» всех своих необитаемых островов

Токио, , 08:51 — REGNUM Власти Японии организовали проверку небольших необитаемых островов, находящихся на границах территориальных вод страны, на предмет недопущения возможности приобретения отдаленных территорий иностранцами. Об этом пишет 27 сентября газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что проверка коснется 525 островов, из которых более 460 не посещают даже японские пограничники. По сведениям издания, большинство указанных территорий являются госсобственностью, однако около четырех десятков островков купили частные лица.

Теперь предстоит выяснить, кто стоит за этими покупателями, поскольку если законными собственниками территорий являются иностранные инвесторы, это может повлиять на определение границ японских территориальных вод и экономической зоны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что в Японии трое из четырех граждан страны выступают против инициативы президента России Владимира Путина по мирному договору с Россией «без предварительных условий».

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