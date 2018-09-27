Версии Киева о «прорыве» в Азовское море противоречат друг другу

Киев, , 08:41 — REGNUM Российские лоцманы находились на борту кораблей ВМС Украины «Донбасс» и «Корец», преодолевавших Керченский пролив. Об этом рассказал представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, кораблям потребовалась помощь лоцманской службы Керчи, чтобы пройти через мелководный пролив. При этом украинским экипажам запрещено взаимодействовать с крымскими властями в силу закона об «оккупированных территориях».

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«Донбасс» и «Корец» не боевые, а вспомогательные суда, потому они могли взять на борт российских лоцманов, пояснил Марчук. В результате два украинских корабля спокойно прошли в Азовское море.

Слова Марчука не соответствуют версии ВМС Украины. Ранее там заявили, что корабли не просили разрешения у России — «страны-агрессора», как её называют в Киеве. «Донбасс» и «Корец» якобы «реализовали свое право на свободное плавание» через Керченский пролив и Азовское море, при этом проход под Крымским мостом осуществлялся «в сложной обстановке».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября два украинских корабля прошли вдоль берегов Крыма, находясь в том числе в исключительной экономической зоне России. Днем 23 сентября они преодолели Керченский пролив, пройдя под Крымским мостом. Российская сторона контролировала процесс.

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