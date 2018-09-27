Во Вьетнаме простились с десятым президентом страны Чан Дай Куангом

Ханой, , 08:39 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, во Вьетнаме в последний путь провожают десятого президента страны Чан Дай Куанга, скончавшегося 21 сентября. Погребён он будет на своей малой родине — в северной провинции Ниньбинь, в уезде Кимшон во второй половине дня.

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Церемония прощания с главой государства проходила два дня. Гроб с телом политика, прикрытый национальным флагом, был установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны. Проститься с руководителем Вьетнама пришли свыше 50 тыс. человек.

«Безвременная кончина товарища Чан Дай Куанга стала невосполнимой утратой для партии, страны и всего вьетнамского народа. Память о нем будет вечно жить в наших сердцах», — сказал, выступая на траурном митинге, генеральный секретарь Центрального комитета правящей Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

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Похоронная процессия уже проследовала к выезду из города и в северную провинцию Ниньбинь, где и состоятся похороны Чан Дай Куанга.

Как сообщало ИА REGNUM, десятый президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в возрасте 61 года после продолжительной болезни. В связи с кончиной главы государства во Вьетнаме объявлен общенациональный траур.

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