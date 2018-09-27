Год после референдума в Иракском Курдистане: остались лишь воспоминания

Эрбиль, Ирак, , 08:39 — REGNUM Жители Иракского Курдистана нарисовали на горе Хайбат-Султан огромный флаг своей автономии, сообщает 27 сентября Kurdistan.ru.

Изображение длиной 25 метров и шириной 3 метра стоило порядка $3 тыс. Над его созданием трудились 25 рабочих. Данная акция была приурочена к годовщине референдума о независимости в Иракском Курдистане.

Напомним, в сентябре 2017 года иракские курды проголосовали за выход из состава Ирака, что привело к резкой эскалации напряженности между Эрбилем и Багдадом, а также осуждению со стороны региональных держав.

Как результат, курды потеряли нефтеносную провинцию Киркук, оказались в длительной международной изоляции, которая не преодолена до сих пор.

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