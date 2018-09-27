Политолог: «Новые выборы в Приморье вполне могут закончиться вторым туром»

Владивосток, , 08:38 — REGNUM Ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев убежден, что если работать на новых выборах губернатора Приморья будет та же команда, что работала в штабе Андрея Тарасенко, то новый провал и второй тур вполне возможны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Новость о назначении Олега Кожемяко жители Приморья встретили по-разному. Те, кто его знает, в основном надеются на значимые перемены, тем более учитывая, что в регион приходит человек с богатым губернаторским опытом. Те, кто знает ситуацию в Сахалинской области, восприняли назначение неопределенно, а скорее даже отрицательно. У местных элит и людей имеется разный опыт с ним — у кого-то положительный, у кого-то отрицательный. На самом деле, ситуация в Приморском крае от той черты, к которой привел регион Тарасенко, не ушла и, скорее всего, не уйдет. У Олега Кожемяко будет менее трех месяцев, чтобы показать себя. Учитывая обстановку на Сахалине, я не жду от него выправления ситуации в нашем регионе, — поделился мнением Юрий Коломейцев.

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«Учитывая, что штаб Кожемяко будет формироваться так же, как при Тарасенко и Миклушевском, и туда не попадут ни местные, ни федеральные ведущие политологи и эксперты в области PR, дело, как и в случае с Тарасенко, может закончиться вторым туром. А может и первым — не в пользу Кожемяко.

В первую очередь новый руководитель региона столкнется с озлобленными представителями политологического и околополитического сообщества края, у которого после нескольких лет правления Миклушевского и Тарасенко сложилось неприятие к приморским правящим кругам в целом. А договариваться Кожемяко предстоит в первую очередь с ними, поскольку ни элиты, ни бизнес сегодня не в состоянии воспользоваться административным ресурсом, не в состоянии побудить людей голосовать за кандидатов от власти и, тем самым, подавить протест, который на ровном месте образовался в нашем регионе. Это сумеют сделать только люди, которые умеют конструировать политическую реальность, и таких людей не было ни в штабе Миклушевского, ни в штабе Тарасенко», — считает Юрий Коломейцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам скандального второго тура выборов губернатора Приморского края директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев крайне резко высказался о штабе Андрея Тарасенко, назвав его «сборищем непрофессионалов»:

«Это не штаб, это сборище непрофессионалов и, похоже, мошенников и проходимцев. Они сделали все возможное и даже невозможное для того, чтобы поднять явку во втором туре. Эти горе-специалисты не знают элементарного — чем выше явка, тем больше протестных голосов. Люди голосовали протестно. А знаменитая речь Тарасенко, разошедшаяся на перлы в интернете, окончательно добила его репутацию вместе с карасиками и речками с палец, от которых он убегает», — сказал политолог.