National Interest: Речь Трампа в ООН походила на выступление диктатора

Нью-Йорк, США, , 08:32 — REGNUM 25 сентября президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, дал понять, что Вашингтон отказался от моральных ориентиров и роли лидера в международном сообществе, пишет Эбби Бард в статье для The National Interest.

Так, в своей речи Трамп превознес суверенитет, подчеркнув, что «США не будут говорить, как кому жить, работать и молиться».

«Мы только просим, чтобы взамен вы уважали наш суверенитет», — провозгласил он, заявив, что «мир стал богаче», а «человечество лучше» благодаря тому, что каждая страна действует в соответствии с «собственным уникальным видением» блага.

Тем не менее хотя такие намерения и могут считаться, на первый взгляд, достойными похвалы, Трамп прибег к риторике разнообразия для отказа от приверженности США демократии и защите прав человека по всему миру. Вместо них США дали понять авторитарным правительствам, что они могут делать так, как сочтут нужным.

«Речь звучала так, как будто с ней выступал диктатор, который хотел, чтобы мир знал, почему другие страны не могут вмешиваться в их репрессивную внутреннюю политику. Она была поразительно похожа на политику «невмешательства» Китая», — указывает автор.

«Особенно парадоксально и глубоко тревожно было то, что Трамп использовал в своей речи язык равенства и разнообразия, несмотря на применение шовинистических посылов и расистских высказываний против мигрантов», — продолжает Бард.

Трамп дал высокую оценку «диктаторам и авторитарным лидерам», таким как северокорейский диктатор Ким Чен Ын, который нашел в себе «смелость» пойти на переговоры с США. Глава Белого дома также выразил свое уважение и симпатию к китайскому лидеру Си Цзиньпину. Вызывало также тревогу и то, что Трамп в качестве примера привел короля Саудовской Аравии Салмана и его сына Мохаммада бин Салмана, закрыв глаза на то, что Эр-Рияд стремится казнить целый ряд мирных активистов.

Трамп вспомнил о суверенитете не только для того, чтобы одобрить действия «нелиберальных режимов», но и отказаться от приверженности США существующему международному порядку. Так, из-за своего суверенитета США не могут принять «бесконтрольную миграцию» из Латинской Америки, несмотря даже на то, что многие мигранты квалифицируются как претенденты на статус беженца, скрывающегося от гуманитарного кризиса. Из-за него же США больше не могут поддержать Международный уголовный суд.

Но отказ Вашингтона от участия в институтах и процессах приведет к тому, что Белый дом больше не сможет влиять на них. США должны возглавлять движение за демократический прогресс на фоне того, как «нелиберальные» силы стремятся подорвать демократию по всему миру, разжигая ксенофобские и авторитарные популистские импульсы. Вместо этого Трамп дал понять, что ему нет дела до других, пока происходящее не затрагивает благополучие США.

Напомним, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что в речи американского лидера «красной нитью» прошли две темы — необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что это касалось не только США, но и всех стран мира.