Вопреки хозяевам: свергнутый президент Йемена отверг идею переговоров

Сана, , 08:29 — REGNUM Свергнутый президент Йемена Мансур Хади отверг желание ООН вести мирные переговоры со всеми сторонами конфликта в стране, сообщает 27 сентября Al Arabia.

«Все попытки заключить мир с этой группировкой обречены на провал», — отметил Хади, имея в виду хуситов.

Напомним, в 2014 году президент Йемена Мансур Хади был свергнут повстанцами-хуситами, после чего он бежал в Саудовскую Аравию, попросив ее о помощи.

В 2015 году в страну вторглась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы. Свергнутый йеменский лидер по-прежнему не желает вести переговоры о мире.

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