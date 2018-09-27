Четверг, 27 Сентября 2018 года
08:54:56 МСК

Вопреки хозяевам: свергнутый президент Йемена отверг идею переговоров

Политика

Ранее переговорный процесс поддержали ОАЭ и ООН

Сана, 27 сентября 2018, 08:29 — REGNUM  Свергнутый президент Йемена Мансур Хади отверг желание ООН вести мирные переговоры со всеми сторонами конфликта в стране, сообщает 27 сентября Al Arabia.

«Все попытки заключить мир с этой группировкой обречены на провал», — отметил Хади, имея в виду хуситов.

Напомним, в 2014 году президент Йемена Мансур Хади был свергнут повстанцами-хуситами, после чего он бежал в Саудовскую Аравию, попросив ее о помощи.

В 2015 году в страну вторглась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы. Свергнутый йеменский лидер по-прежнему не желает вести переговоры о мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД ОАЭ поддержал инициативу ООН по переговорам в Йемене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить