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Министр юстиции Испании отрицает свои связи с преступными структурами

Политика

Долорес Дельгадо считает себя и коллег по кабинету министров жертвами шантажа

Мадрид, 27 сентября 2018, 08:17 — REGNUM  Министр юстиции Испании Долорес Дельгадо объявила себя жертвой шантажа оппозиции и отказалась уходить в отставку. 26 сентября она предстала перед Конгрессом, отвечая на вопросы политических оппонентов, пишет газета ABC.

«Я не связывалась ни с наркоторговцами, ни с террористами, ни с коррупционерами, будучи прокурором. Ни это правительство, ни этот министр не поддадутся на шантаж кого бы то ни было», — заявила Дельгадо.

«Я вам повторяю: я не уйду в отставку. (…) По многим причинам, но в первую очередь, потому что после шести лет политического паралича это правительство работает ради граждан».

Потерявшая власть в июне Народная партия требует отставки Долорес Дельгадо, поскольку ее подозревают в давних связях с преступной структурой в кругах высокопоставленных полицейских. Доказательством служат аудиозаписи 2009 года, на которых запечатлена фамильярная беседа Дельгадо (тогда прокурора) с бывшим комиссаром полиции Хосе Вильярехо, ныне находящимся в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре оппозиция усилила давление на правительство социалистов: премьер-министр Педро Санчес обвиняется в плагиате при написании докторской диссертации, из-за аналогичных обвинений ушла с поста министра здравоохранения Кармен Монтон.

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Политическая жизнь Испании
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