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Норвегия призвала Совбез ООН вмешаться в конфликт в Донбассе

Политика

Осло поддержало агрессию Киева против независимых республик

Осло, 27 сентября 2018, 08:12 — REGNUM  Совбез ООН должен иметь возможность вмешаться в ситуацию на Украине, чтобы позволить ВСУ оккупировать Донбасс, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает 27 сентября «Укринформ».

По ее словам, Норвегия требует, чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины были «восстановлены в пределах международно признанных границ». Солберг подчеркнула, что Совбез ООН должен иметь возможность влиять на ситуацию на Украине.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого украинские националисты захватили власть. Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не приняли русофобскую политику киевской хунты и приняли решение отделиться от Украины.

В свою очередь, Киев, поняв, что не может удержать свои территории, начал обвинять Россию в «оккупации» и призывать международные организации вмешаться в ситуацию.

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