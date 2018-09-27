Норвегия призвала Совбез ООН вмешаться в конфликт в Донбассе

Осло, , 08:12 — REGNUM Совбез ООН должен иметь возможность вмешаться в ситуацию на Украине, чтобы позволить ВСУ оккупировать Донбасс, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает 27 сентября «Укринформ».

По ее словам, Норвегия требует, чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины были «восстановлены в пределах международно признанных границ». Солберг подчеркнула, что Совбез ООН должен иметь возможность влиять на ситуацию на Украине.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого украинские националисты захватили власть. Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не приняли русофобскую политику киевской хунты и приняли решение отделиться от Украины.

В свою очередь, Киев, поняв, что не может удержать свои территории, начал обвинять Россию в «оккупации» и призывать международные организации вмешаться в ситуацию.