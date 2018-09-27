Новая отставка в правительстве Алтайского края: уволен Виктор Мещеряков

Барнаул, , 08:00 — REGNUM Новый губернатор Алтайского края уволил бывшего «промышленного» вице-губернатора Виктора Мещерякова. Как следует из официальной информации, опубликованной на официальном сайте региона, отставка состоялась по собственному желанию чиновника. Сегодня, 27 сентября, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков работает последний день.

Напомним, Виктор Алексеевич начал свою трудовую деятельность в 1975 году инженером-конструктором на Алтайском моторном заводе. До 2007 года являлся депутатом краевого Совета народных депутатов. Под его непосредственным руководством в ОАО «Алтайэнерго» разрабатывались и выполнялись сложнейшие программы ремонтов и реконструкций подстанций и линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение предприятий и населения Алтайского края. В должности начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Виктор Мещеряков работал с 2007 года.

Когда в 2010 году произошел сильный лесной пожар в Михайловском районе, он организовал выезд ремонтных бригад энергокомпаний в зону стихийного бедствия и лично осуществлял координацию работы по восстановлению энергетической инфраструктуры.

В ноябре 2012 года за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд получил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже вторая отставка после вступления в должность нового губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Ранее свой пост покинула глава управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина. Политологи говорят, что в ближайшие дни произойдет ещё несколько существенных кадровых изменений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае ушла в отставку глава управления по пищевой промышленности