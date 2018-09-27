Посол Казахстана в Канаде назначен послом на Кубе

Астана, , 08:02 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил посла республики в Канаде Акылбека Камалдинова послом на Кубе по совместительству, сообщили 26 сентября в пресс-службе главы государства.

Посол Казахстана в Мексике Андриан Елемесов назначен послом республики в Панаме, Коста-Рике, Доминиканской Республике и Ямайке по совместительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа президент Казахстана назначил Барлыбай Садыкова послом республики в Бангладеше. Дипломат также является послом Казахстана в Пакистане.

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