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Генсек ООН заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Политика

Гутерреш обсудил с Порошенко ситуацию на востоке Украины

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко обсудил ситуацию на востоке страны, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

«(Генеральный секретарь) подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко передал Гутеррешу ноту о решении Украины разорвать договор о дружбе с Россией. Нота украинской стороны также будет «распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН».

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Организация Объединённых Наций
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