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Украина подписала «безвиз» с Уругваем

Политика

Подписание соглашения произошло в ходе заседания Генассамблеи ООН

Украина подписала «безвиз» с Уругваем
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Безвиз

Киев, 27 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  В ходе заседания Генассамблеии ООН Украина подписала с Уругваем соглашение о безвизовом режиме, заявил спикер украинского президента Святослав Цеголко, сообщает 27 сентября УНИАН.

По его словам, соглашение было подписано в присутствии президента Украины Петра Порошенко. Ранее правительство Украины одобрило взаимную отмену виз.

Напомним, украинское правительство также утвердило безвизовый режим с Катаром и Антигуа и Барбудой. Теперь жители Украины смогут находиться на территории этих стран не более 90 дней в течение 180 дней без визы.

Посол Украины в США Валерий Чалый отмечал, что безвизовый режим с Анигуа и Барбудой — это формальность, поскольку никто из граждан Украины, скорее всего, не будет ездить на острова.

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Политическая жизнь Украины
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