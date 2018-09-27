Главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудили политический процесс в Сирии

Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации. Переговоры состоялись в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН.

Главы МИД дали высокую оценку достигнутым в Сочи договоренностям по стабилизации обстановки в Идлибе. Отмечалось, что это позволяет «защитить мирное население при продолжении бескомпромиссной борьбы с терроризмом».

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Также стороны обсудили и перспективы запуска «устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса», подчеркнув важность ускорения работы по формированию и запуску сирийского конституционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями. Это соглашение было заключено для решения проблемы зоны «Идлиб» без проведения полномасштабной военной операции.

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Несколько дней спустя делегации российского и турецкого военных ведомств в ходе встречи в Анкаре обозначили пределы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе с «учётом географической структуры и расположения населённых пунктов». Контролировать зону будут подвижные патрульные группы турецких подразделений и военная полиция России.

Добавим, что накануне, 26 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров предостерёг западные страны от нанесения новых ударов по Сирии «под очередным инсценированным предлогом». Дипломат отметил, что подобные действия станут грубым нарушением Устава ООН, а также подорвут усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии.

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