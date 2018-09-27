В Китае построят российскую деревню

Пермь, , 07:42 — REGNUM В Китае у озера Поян появится российская деревня. Строительство начнут до конца 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

Для возведения домов намерены использовать пермскую древесину. Эта тема обговаривалась во время визита пермской делегации в Китай. Губернатор Максим Решетников отметил, что лесной потенциал Прикамья высок.

26 сентября подписано рамочное соглашение о создании международного культурно-туристического комплекса «Русский дом». В рамках проекта российской деревни планируется построить 200 разных по стилю и архитектуре домов, торговую улицу и международный конференц-зал.

Авторы проекта рассчитывают на привлечение большого потока китайских туристов в российскую деревню, поскольку российская культуры вызывает у жителей Поднебесной большой интерес. По оценка китайских инвесторов, общий объем финансовых вложений в проект составит порядка 3 млрд рублей.