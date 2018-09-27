Разрядка? Николас Мадуро «хочет пожать руку президента США»

Нью-Йорк, США, , 07:49 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к диалогу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил 26 сентября перед пленарным заседанием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, пишет газета ABC.

«Президент Дональд Трамп сказал, что обеспокоен Венесуэлой, что хочет помочь Венесуэле. Что ж, я готов говорить с открытой повесткой по всем темам, которые президент США хочет обсудить, с искренностью и смирением», — сказал Мадуро.

«Несмотря на все наши разногласия, которые можно считать глубинными, я хотел бы пожать руку президента США и побеседовать о проблемах, которые затрагивают наш регион», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп заявил, что открыт для любых встреч и при желании венесуэльской стороны готов к диалогу, хотя подобные встречи не входили в его повестку.

Напомним, в августе 2017 года Дональд Трамп обратился к своим советникам с просьбой разработать план военного вмешательства в Венесуэлу и заявил, что силовой вариант решения политического кризиса в Каракасе не исключен.

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