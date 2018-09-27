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Рухани: Выход США из ядерной сделки — временный

Политика

В изоляции оказались США, а не Иран, считает иранский президент

Вашингтон, 27 сентября 2018, 07:40 — REGNUM  Рано или поздно произойдет возвращение США в ядерную сделку с Ираном. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Однажды, рано или поздно, Соединённые Штаты вернутся. Так это продолжаться не может», — приводит слова иранского лидера The Times of Israel.

По его словам, в сложившейся ситуации изолирован не Иран, а США. Тегеран со своей стороны продолжит выполнять условия ядерной сделки, следуя своим интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на 73-й Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал иранские власти, назвав Тегеран одним из главных спонсоров мирового терроризма. Глава Ирана Рухани заявил, что не приемлет от США никакого насилия: «никакой войны, никаких санкций, никакого давления», а также предложил немедленно начать диалог.

26 сентября Трамп заявил о дальнейшем ужесточении санкций против Ирана. Вашингтон, пояснил он, добивается от «иранского режима» другого поведения, кроме того, у Тегерана не должна появиться атомная бомба.

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