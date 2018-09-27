Назначение Кожемяко – «сильный заход со стороны федерального правительства»

Владивосток, , 07:43 — REGNUM Решение назначить временно исполняющим обязанности главы Приморского края экс-губернатора Сахалина Олега Кожемяко — удачное, но многое будет зависеть от него самого. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виктор Бурлаков, подчеркнув, что перед новым главой Приморья стоит достаточно сложная задача.

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«Назначение врио главы Приморского края Олега Кожемяко — это сильный заход со стороны федерального правительства, — уверен эксперт. — Кожемяко — это человек, который знает и Приморский край в частности, и Дальний Восток в целом, он достаточно компетентен».

Виктор Бурлаков назвал Олега Кожемяко кризис-губернатором, подчеркнув, что Приморье будет уже четвёртым регионом в Дальневосточном федеральном округе, который он возглавит. Он пришёл в Корякию, когда там были проблемы, затем возглавил Амурскую область в трудный для региона период, потом — Сахалин после скандала с экс-главой региона Александром Хорошавиным, напомнил политолог.

«Для Кожемяко это уже рекорд. Ни один губернатор в истории России столько «губерний» не менял», — отметил Виктор Бурлаков.

Преимуществом Кожемяко эксперт назвал то, что он выходец из Приморского края.

«Его здесь помнят, у него сохранились и некоторые контакты, но насколько они позволят ему быть своим? Ситуация изменилась с тех пор, как он уехал из региона. Теперь ему предстоит наладить контакты с региональными элитами, и от того, как он это сделает, зависит результат выборов», — пояснил Виктор Бурлаков.

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Он обратил внимание на то, что для налаживания отношений с элитами у Кожемяко есть всего три месяца, и это очень мало. При этом не стоит забывать о том, что врио главы Приморья предстоит совмещать подготовку к участию в выборах с руководством краем, а это трудно, подчеркнул эксперт.

Что касается оставшейся без губернатора Сахалинской области, то, по мнению политолога, у этого региона есть определённый реверс по времени и отсутствует необходимость срочно назначать там губернатора.

«В ожидании этого назначения исполнять обязанности главы региона вполне может первый заместитель губернатора, а дальше кого-нибудь найдут, — полагает эксперт. — В отличие от Приморья, Сахалин не является проблемным ни в экономическом, ни в политическом плане. Правда, остаётся открытым вопрос борьбы различных нефтяных кланов. Новому главе региона предстоит договариваться со всеми игроками на сахалинской политической арене».

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Как сообщало ИА REGNUM, указ о назначении врио главы Приморского края Олега Кожемяко, занимавшего кресло главы Сахалинской области, президент России Владимир Путин подписал 26 сентября. Президент принял отставку временно руководившего Приморьем Андрея Тарасенко.

Напомним, итоги второго тура выборов губернатора Приморского края, проходивших 16 сентября, были отменены избиркомом. Временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко набрал тогда 49,55%, Андрей Ищенко — 48,06%. В КПРФ считают, что на участках в нескольких городах Приморья, где итоги подводили всю ночь, Тарасенко приписали несколько тысяч голосов. Сторонники кандидата от ЕР в свою очередь заявляли о подкупе избирателей со стороны Ищенко.