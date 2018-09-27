Фото Трампа и Порошенко высмеяли в сети

Киев, , 07:33 — REGNUM Совместная фотография президента США Дональда Трампа и главы Украины Петра Порошенко, которую 26 сентября опубликовал на странице в соцсети Twitter пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко, вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.

Цеголко прокомментировал совместную фотографию лидеров двух государств сообщением, что «даже дресс-код символизирует единство позиций». На снимке можно заметить, что глава Белого дома США надел похожий костюм с красным галстуком, как у украинского лидера.

Многим интернет-пользователям данный «факт» показался смешным. Так, кто-то назвал главу Украины «жалкой укроподделкой» рядом с «оригиналом». Другие отметили, что такая одежда Трампа и Порошенко — «словно из одного гардероба».

Во сколько украинскому лидеру обошлась фотография с президентом США, поинтересовались другие интернет-пользователи. То, что снимок «похож на монтаж», также выразил мнение один из блогеров.

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