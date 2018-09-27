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МИД Украины: миротворцы должны помочь ВСУ оккупировать Донбасс

Политика

Украина подключила еще три страны, чтобы приготовить резолюцию в Совбез ООН

МИД Украины: миротворцы должны помочь ВСУ оккупировать Донбасс
Иллюстрация: Defenseimagery.mil
Миротворцы ООН

Киев, 27 сентября 2018, 07:25 — REGNUM  США, Франция, Германия и Украина готовят в Совбез ООН проект резолюции о вводе миротворцев в Донбасс, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 27 сентября «Укринформ».

По его словам, совместная резолюция подразумевает, что в Донбасс будет введена не только миротворческая миссия, но и международная администрация и полиция. Климкин подчеркнул, что Украина будет настаивать на такой миротворческой миссии, которая по факту будет оккупацией украинской армией Донецкой и Луганской народных республик «под международным контролем».

Напомним, инициатива ввода миротворцев в Донбасс принадлежит России, однако Москва настаивает на том, чтобы миротворцы расположились на границе между республиками и Украиной. Киев такой вариант не устраивает.

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Миротворческие миссии
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