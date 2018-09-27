МИД Украины: миротворцы должны помочь ВСУ оккупировать Донбасс

Киев, , 07:25 — REGNUM США, Франция, Германия и Украина готовят в Совбез ООН проект резолюции о вводе миротворцев в Донбасс, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 27 сентября «Укринформ».

По его словам, совместная резолюция подразумевает, что в Донбасс будет введена не только миротворческая миссия, но и международная администрация и полиция. Климкин подчеркнул, что Украина будет настаивать на такой миротворческой миссии, которая по факту будет оккупацией украинской армией Донецкой и Луганской народных республик «под международным контролем».

Напомним, инициатива ввода миротворцев в Донбасс принадлежит России, однако Москва настаивает на том, чтобы миротворцы расположились на границе между республиками и Украиной. Киев такой вариант не устраивает.