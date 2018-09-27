Максакова судится с новым мужем из-за подаренной квартиры

Киев, , 07:24 — REGNUM Вдова бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве в 2017 году, оперная певица Мария Максакова всего спустя несколько месяцев после замужества подала в суд на своего нового мужа. Предмет спора — подаренные ей своему возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве.

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При этом новоиспечённый супруг Далхат Халаев щедрый подарок Максаковой почти сразу же продал. При этом с женой он не посоветовался. Теперь певица намерена через суд признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной, пишет «Комсомольская правда». В иске Максакова утверждает, что не знала о намерениях Халаева и не давала ему разрешения на отчуждение совместно нажитого имущества.

К ответу Мария Максакова намерена привлечь не только своего супруга, но и покупателя квартиры Мурата Мержоева. В отношении него также подан иск.

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Как сообщало ИА REGNUM, киллер расстрелял бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. Убийство совершено гражданином Украины, уроженцем Севастополя Павлом Паршовым. Сам Паршов был тяжело ранен охранником Вороненкова из СБУ. Позже убийца скончался, так и не дав показаний. Украинские правоохранители считают, что к убийству причастен бывший гражданский муж Максаковой — российский бизнесмен Владимир Тюрин.

До этого события сама оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ от «Единой России» Мария Максакова вместе с мужем Денисом Вороненковым ещё в конце 2016 года спешно бежали из России, так как на её супруга завели уголовное дело о мошенничестве. Они попросили на Украине политическое убежище.

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