Лондон, , 07:24 — REGNUM Российского гражданина Руслана Боширова, якобы причастного к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, на самом деле зовут Анатолием Чепигой. Чепига — полковник ГРУ и Герой России, утверждает издание The Insider.

Итоги проведенного им «журналистского расследования» таковы: Чепига родился в 1979 году в Амурской области, в 18 лет поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске и окончил его с почетом в 2001 году. На сайте учебного заведения есть сведения об Анатолии Чепиге — Герое России.

Утверждается, что Чепига служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, принимал участие во второй чеченской войне, а звание Героя России ему присвоил Владимир Путин. Выводы сделаны на основании портретного сходства Боширова с человеком, присутствующим на снимке выпускников военного училища.

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти обвинили граждан РФ Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Скрипалей. Однако мужчины рассказали журналистам, что находились в Солсбери как туристы и к инциденту отношения не имеют.

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