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Бывший премьер-министр Ирака поддержал кандидатуру ДПК на пост президента

Политика

Прежде этот пост занимали представители ПСК

Эрбиль, Ирак, 27 сентября 2018, 07:29 — REGNUM  Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики поддержал кандидатуру Демократической партии Курдистана на пост президента страны, сообщает 27 сентября Kurdistan.ru.

Прежде пост президента страны занимал представитель курдской автономии, выдвинутый от второй по значимости партии региона — Патриотического союза Курдистана. Таким образом, две влиятельные политические силы находили компромисс, который, по всей видимости, разрушился.

Напомним, после американской интервенции в Ирак в 2003 году и свержения законного президента страны Саддама Хусейна Вашингтон навязал иракскому народу конституцию. В соответствии с ней пост премьер-министра страны занимает шиит, пост спикера парламента — суннит, а президент избирается из числа курдов.

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Курдистан
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