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Офицера берлинской полиции подозревают в шпионаже в пользу Анкары

Политика

Информация публикуется за день до государственного визита президента Турции в Германию

Берлин, 27 сентября 2018, 07:31 — REGNUM  Власти Берлина подозревают высокопоставленного сотрудника немецкой полиции в шпионаже в пользу Турции, передает телеканал N-TV 26 сентября со ссылкой на средства массовой информации.

Издание Tagesspiegel сообщает, что немецкие службы безопасности установили наблюдение за офицером полиции, который предположительно информирует иностранную разведывательную службу о представителях турецкой оппозиции, проживающих в Берлине. В частности, он передавал их адреса сотруднику турецкого посольства, которого немецкие спецслужбы считают разведчиком. Руководство полиции и прокуратура еще не делали официальных комментариев по этому поводу.

Эта информация была обнародована за день до государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию. Эрдоган прибывает в Берлин в полдень 27 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, ряд немецких политиков заявил о бойкоте этого визита в знак протеста против ареста турецкими властями журналистов с немецкими паспортами.

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Спецслужбы и шпионаж
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