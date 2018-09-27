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Катастрофа Ил-20 могла повлечь «более серьёзные» последствия — Нетаньяху

Политика

Глава правительства Израиля высказался по поводу крушения российского самолета после переговоров с Дональдом Трампом

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 07:18 — REGNUM  Инцидент с самолетом-разведчиком Ил-20 российских ВКС мог привести к «гораздо более серьезным последствиям», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Слова политика приводит израильская радиостанция Kan.

Отмечается, что глава правительства Израиля высказался по поводу крушения российского самолета после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Катастрофа российского самолета могла иметь гораздо более серьезные последствия», — подчеркнул Нетаньяху.

Какие именно «более серьезные последствия» мог иметь инцидент, израильский лидер не уточнил. Также он отметил, что Израиль продолжит препятствовать военному проникновению Ирана на сирийскую территорию, одновременно с этим Тель-Авив намерен поддерживать контакты с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным была достигнута договоренность о встрече представителей военных ведомств двух стран.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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