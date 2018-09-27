Утверждена новая структура парламента Забайкалья

Чита, , 07:17 — REGNUM Депутаты нового состава Законодательного собрания Забайкальского края утвердили сегодня, 27 сентября, новую структуру парламента. Согласно официальным данным, несмотря на то, что профильных комитетов, как и в прежнем парламентском созыве, будет шесть, сама структура представительного органа поменялась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вместо прежних трёх вице-спикеров у главы парламента будет один первый заместитель и три зама, которые одновременно возглавят профильные комитеты. Кстати, ранее существовавший комитет по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям упразднён. Выполнявшиеся им полномочия разделены между комитетами (по экономической политике и предпринимательству и по аграрной политике и природопользованию). Зато теперь в парламенте появился комитет по молодежной политике и спорту.

В течение сегодняшнего дня вновь избранным депутатам будет предложено определиться, в каком из профильных комитетов они будут работать в течение пятилетнего срока полномочий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с Уставом Забайкальского края, в Законодательное собрание региона входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определяется по единому краевому избирательному округу, другую избирают по одномандатным избирательным округам. Главой парламента по итогам тайного голосования избран Игорь Лиханов.

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