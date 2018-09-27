Глава Якутии массово увольняет чиновников из правительства республики

Якутск, , 06:23 — REGNUM В правительстве Якутии от своих обязанностей освобождены 14 заместителей министров и один руководящий сотрудник постоянного представительства республики при президенте РФ. Все уволенные сложили свои полномочия в связи с истечением срока служебного контракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Все чиновники уволены по указу пока ещё временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева, инаугурация которого состоится сегодня, 27 сентября, в День государственности республики.

Свои посты покинули первый заместитель постоянного представителя Якутии при президенте РФ Юрий Заболев, а также Иван Никифоров и Татьяна Степанова (заместители министра труда и социального развития), Марина Богословская и Евгений Ноговицын (инвестиционного развития и предпринимательства), Айсиэн Дегтярёв (транспорта и дорожного хозяйства), Николай Петров, Афанасий Семёнов, Виктор Павлов и Семён Потапов (сельского хозяйства и продовольственной политики), Александр Пахомов и Татьяна Корякина (экономики), Андрей Попов и Эдуард Кондратьев (образования и науки).

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Указ о назначении подписан только один. Им должность руководителя регионального департамента получил Василий Бураев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2018 года экс-мэр Якутска Айсен Николаев был назначен врио главы Республики. 9 сентября жители региона избрали его главой с результатом более 70% голосов.